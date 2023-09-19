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Yerel İstanbul’da 424 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi
Yerel

İstanbul’da 424 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-19 21:51:00 -
İstanbul’da 424 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Ambarlı liman sahasında şüpheli belirledikleri bir konteynere yönelik düzenlediği operasyonda, toplam 424 kilogram ağırlığında 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde Ambarlı limanındaki bir konteyner takip altına alındı. Şüpheli tespit edilen ve yurt dışına gideceği belirlenen konteynere yönelik inceleme başlatılması sonrasında Genel Müdürlük koordinasyonunda İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Narkotik yönden kontrol sağlanması adına söz konusu konteyner x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama görüntülerinde konteynerde şüpheli yoğunluklar bulunması üzerine ekiplerce narkotik dedektör köpek eşliğinde detaylı kontrol başlatıldı. Konteynerin açılmasının ardından narkotik köpeğin konteynerde bulunan bazı eşyalara yoğun tepkiler verdiği görüldü. Eşyalar incelendiğinde ahşap tahtalardan oluşan kutular bulunduğu belirlenirken, söz konusu ahşap kutular açıldığında içlerine çok sayıda paket yerleştirildiği görüldü. Paketlerin açılmasıyla birlikte içlerinin haplarla doldurulduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde söz konusu hapların captagon cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, ahşap kutuların uyuşturucu maddeleri gizlemek için özel olarak tertip edildikleri ve gümrüğe beyan edilen bir yük olmadıkları anlaşıldı.

Ekiplerin başarılı operasyonu neticesinde toplam 180 milyon lira değerinde ve 424 kilo ağırlığında 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken olayla ilgili soruşturmaya Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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