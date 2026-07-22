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Gündem İstanbul’da 39 kaçak göçmenle 4 insan kaçakçısı yakalandı
Gündem

İstanbul’da 39 kaçak göçmenle 4 insan kaçakçısı yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İstanbul'da, düzensiz göçmenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 takside ve şok evlerinde 39 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 4 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda önceki gün Fatih'te 2 taksiyi yakın takibe aldı. Adım adım izlenen araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken konuyla ilgili göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 1 deniz botu da ele geçirildi.

Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, düzensiz göçmenlerin kullandığı şok evi diye tabir edilen Fatih ve Bahçelievler ilçelerindeki 3 adres tespit etti. Bu adreslere düzenlenen seri operasyonlarda, 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli daha yakalandı. Peş peşe yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 39 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 insan kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ‘ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Gaye Kılıçdaroğlu ile Anayasaya destekle değiştirmek Chp kapattılabilir vede İş Bankasına çökülebilir .
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