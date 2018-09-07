THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İstanbul'da 39 ilçede 'Kurt Kapanı'

İstanbul genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.

07 Eylül 2018 Cuma 23:56
İstanbul'da 39 ilçede 'Kurt Kapanı'

Kurt Kapanı-23 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. 39 ilçede yapılan denetimlerde özel harekat polisleri de önlem alıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda denetim gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.
Çamlıca gişelerde yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durduruldu. Şüpheli araçlar dedektör köpekleriyle arandı.Denetimler 16.00'ya kadar sürecek.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 23:56
  1. İstanbul
  2. kurtkapanı
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan flaş açıklama: Seyirci kalmayız!
    1. Erdoğan'dan flaş açıklama: Seyirci..
    2. İdlib halkının umudu Türkiye!
    3. Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması!
    4. İstanbul'da 39 ilçede 'Kurt Kapanı'
    5. Millilerden Trabzon'da kötü başlangıç!
    6. TRT'den takdir edilecek rest! UEFA'ya..
    7. Obama sessizliğini bozdu! Trump normal..
    8. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    9. Peskov'dan 3'lü zirve açıklaması!
    10. Erdoğan'ın başına silah dayatan..
    11. Rusya maçında şok! Milli Takıma ceza..
    12. ABD'de flaş gelişme! Petrol sondaj..
    13. Çocukları önce aileler ayartıyor
    14. CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçtiler
    15. Çocuğunuzun suç işlemesini..
    16. CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev
    17. Vladimir Putin, Hamaney ile görüştü
    18. Çocuk egzaması bizde de artmaya başladı
    19. Barack Obama suskunluğunu bozdu
    20. Bartın'da AFAD personeli yaşlı hastayı..
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Pensilvanyalılar endişeli: Gülen'in terör kampından silah sesleri geliyor
    Pensilvanyalılar endişeli: Gülen'in terör kampından silah sesleri geliyor
    Bağ-kur ve SGK arasında eşitlik sağlanacak
    Bağ-kur ve SGK arasında eşitlik sağlanacak
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte tarihi zirve sonrası 12 maddelik sonuç bildirgesi
    İşte tarihi zirve sonrası 12 maddelik sonuç bildirgesi
    Ruhani'nin konuşması esnasında İranlı yetkiliden dikkat çeken hareket!
    Ruhani'nin konuşması esnasında İranlı yetkiliden dikkat çeken hareket!