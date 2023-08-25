İstanbul'da 30 Ağustos provaları nedeniyle yollar kapanacak! Alternatif güzergahlar açıklandı..

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları genel provaları nedeniyle 27 Ağustos 2023 Pazar günü Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı

Sabah saat 06.00’dan, genel provaların bitimine kadar kapalı kalacak yollar ise Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri, Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri, Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar olarak açıklandı.

Alternatif güzergahların ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi olduğu açıklamada belirtildi.