İstanbul’da 3. havalimanı kapılarını vatandaşa açıyor

Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Teknofest 20-23 Eylü tarihleri arasında 3. havalimanında yapılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( T3 VAKFI ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festival bir çok ilki barındıran yarışma ve etkinliği ev sahipliği yapacağı gibi festivale katılan vatandaşlarda bir ilki yaşamış olacaklar.

Festivale giden vatandaşlar resmi açılış tarihi olan 29 Ekim'den bir ay önce ilk kez 3. havalimanını görme şansı yakalayacaklar.

Öte yandan festivalde Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri yapacak.