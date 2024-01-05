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Yerel İstanbul'da 2023 yılında faili meçhul cinayet kalmadı!
Yerel

İstanbul'da 2023 yılında faili meçhul cinayet kalmadı!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 07:26:00 -
İstanbul'da 2023 yılında faili meçhul cinayet kalmadı!

2023 yılında İstanbul'da 361 cinayet olayında 393 kişi hayatını kaybetti. Bu cinayetlerle ilgili 750 kişi gözaltına alınırken, mahkeme tarafından 479 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle 2023 yılında İstanbul'da işlenen tüm cinayetler aydınlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Dedektifleri, 2023 yılını faili meçhul dosya bırakmadan tamamladı. Bu dönemde İstanbul'da meydana gelen 361 olayda toplam 393 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerle ilgili yapılan çalışmalarda 750 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerin 479'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında 23 kadın ve 5 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirtildi.

229 KİŞİ SİLAHLA, 88 KİŞİ İSE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

2023 yılında öldürülenlerden 72'si kadın 393 kişinin öldürüldüğü İstanbul'da, cinayetlerin 229'u silahla işlenirken 88'inde ise kesici delici alet kullanıldığı tespit edildi. Diğer olaylar ise kayıtlara yüksekten atma, boğma, sert bir cisim ile vurma, araç ile çarpma olarak kayıtlara geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2021 yılı ve 2022 yılında yaptıkları çalışmalarda da yüzde yüz aydınlatma başarısı göstermişlerdi. 2021 yılında 294 olayda 326 kişi öldürülürken, 2022 yılında 324 olayda 344 kişi öldürülmüştü. 2023 yılında da meydana gelen tüm cinayetlerin faillerinin tespit edilmesiyle Cinayet Büro Amirliği faili meçhul dosyası olmadan yılı kapatmış oldu.

 

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