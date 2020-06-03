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Aktüel

İstanbul’da 18 yaş altı çocuklar ve gençler izin kapsamında sokağa çıktı

İstanbul’da 18 yaş altı çocuklar ve gençler izin kapsamında sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:32:58 -
İstanbul’da 18 yaş altı çocuklar ve gençler izin kapsamında sokağa çıktı

İstanbul’da 18 yaş altı çocuklar ve gençler izin kapsamında sokağa çıktı. Sahillere ve parklara akın eden çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18’e düşürülürken, sokağa çıkma izni iki gün süreyle tek grup halinde gerçekleştiriliyor. Bugün izin kapsamında sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklar ise parklara ve sahillere akın etti. Sosyal mesafe kuralına dikkat eden çocukların birçoğunun maske taktığı da görüldü.

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