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İstanbul'da 14 günde 64 bin araç sahibi ve sürücüye ceza!

İstanbul'da 30 Temmuz-12 Ağustos'ta yapılan trafik denetimlerinde 64 bin 285 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:44
İstanbul'da 14 günde 64 bin araç sahibi ve sürücüye ceza!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde 99 bin 723 sürücü ve aracı kontrol etti.

Denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 64 bin 285 araç, araç sahibi ve sürücüye ceza uygulandı.

Ayrıca 4 bin 303 araç otoparka çekildi ve 4 bin 266 araç trafikten men edildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 5'i ölümlü 574 yaralanmalı trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 797 kişi yaralandı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:44
  1. İstanbul

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