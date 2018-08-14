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İstanbul'da 112 adrese baskın!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul'da 39 ilçe ve 14 ilde, 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:07
İstanbul'da 112 adrese baskın!

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik İstanbul’da 39 ilçede ve 13 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Soruşturması kapsamında 112 adrese düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme aracını kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin bilgisayar ve cep telefonlarına el konulurken, polis zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:07
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. istanbul

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