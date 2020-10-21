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Aktüel İstanbul'da 1 milyon 500 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Aktüel

İstanbul'da 1 milyon 500 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:10:31 -
İstanbul'da 1 milyon 500 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir tekstil firmasının kasasından yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde para, döviz ve altın çaldığı iddia edilen 4 şüpheli, Fatih'te bir saat firmasından hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 Ekim'de Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasının kasasından 720 bin lira, 15 bin dolar, 4 bin 600 avro, 370 bin lira değerinde müşteri çeki ve 300 bin lira değerinde ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin hırsızlık öncesinde keşif yaptığını, güvenlik kamerası bulunmayan sokakları tercih ettiğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, şüphelilerin Fatih Atikali Mahallesi'nde bir inşaat alanın duvarını delerek bir saatçiye girdiklerini tespit etti.

Polis ekipleri yaklaşık 60 bin lira değerinde saat çalan şüpheliler Mesut A, Hüseyin E, Halis E. ve Erdal K'yı suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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