İstanbul’a yeniden kar yağacak mı? Tarih verildi…
Geçen hafta İstanbul’u beyaza bürüyen karın yeniden yağıp, yağmaması İstanbulluların merak konusu oldu. Peki İstanbul’a tekrardan kar yağacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…
Geçen hafta Cuma günü başlayan soğukların ve kar yağışının tekrar İstanbul’u etkisi altına alması söz konusu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'a yeniden kar yağışının hakim olması tahmin ediliyor.. Anadolu'nun genelinde don ve buzlanma devam ederken, yarından itibaren yurdun Batı bölgesinde sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Önümüzdeki haftayla birlikte Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların etkisiyle Batı bölgesinde yağışın olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul için tarih verildi
Meteoroloji’nin hava tahmini haritasına göre 28 Ocak Perşembe günü İstanbul ve civar bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor.