  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul’a yeniden kar yağacak mı? Tarih verildi…
Yerel

İstanbul’a yeniden kar yağacak mı? Tarih verildi…

Geçen hafta İstanbul’u beyaza bürüyen karın yeniden yağıp, yağmaması İstanbulluların merak konusu oldu. Peki İstanbul’a tekrardan kar yağacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:53:00 -
İstanbul’a yeniden kar yağacak mı? Tarih verildi…

Geçen hafta Cuma günü başlayan soğukların ve kar yağışının tekrar İstanbul’u etkisi altına alması söz konusu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'a yeniden kar yağışının hakim olması tahmin ediliyor.. Anadolu'nun genelinde don ve buzlanma devam ederken, yarından itibaren yurdun Batı bölgesinde sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Önümüzdeki haftayla birlikte Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların etkisiyle Batı bölgesinde yağışın olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji’nin hava tahmini haritasına göre 28 Ocak Perşembe günü İstanbul ve civar bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu
Siyaset

Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun saldırıya uğrayan eski milletvekili Selçuk Özdağ ile ilgili yaptığı algı operasyonu elinde..
'Bu büyük bir savaş anlamına gelir' dediler! F-35 mi, Su-57 mi?
Dünya

'Bu büyük bir savaş anlamına gelir' dediler! F-35 mi, Su-57 mi?

National Interest'te yer alan bir makalede, Su-57 ve F-35'in havada girişeceği bir mücadelenin sonuçları değerlendirildi. Böyle bir ihtimali..
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay