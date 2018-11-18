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İstanbul’a yeni kruvaziyer limanı

Yenikapı’ya, 3 milyon turisti şehre çekeceği öngörülen yeni bir kruvaziyer limanı inşa edilmesi planlanıyor.

18 Kasım 2018 Pazar 14:18
İstanbul’a yeni kruvaziyer limanı

İstanbul Yenikapı’ya yeni kruvaziyer limanı inşa edilmesi planlanıyor. Limanla şehre 3 milyon turistin geleceği öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019’da hale edilecek olan kruvaziyer projesinin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Turhan, proje kapsamında iki yanaşma yeri, 8 gemi için toplam 3 bin metrelik rıhtım ve 30 bin metrekarelik yolcu salonu yapılacağını dile getirdi. Turhan ayrıca 120 bin metrekarelik dolguyla aynı anda burada 500 yat kapasiteli deniz terminali oluşturulacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:18
  1. İstanbul
  2. Yenikapı
  3. kruvaziyer limanı
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  5. deniz terminali

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