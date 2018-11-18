İstanbul’a yeni kruvaziyer limanı

İstanbul Yenikapı’ya yeni kruvaziyer limanı inşa edilmesi planlanıyor. Limanla şehre 3 milyon turistin geleceği öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019’da hale edilecek olan kruvaziyer projesinin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Turhan, proje kapsamında iki yanaşma yeri, 8 gemi için toplam 3 bin metrelik rıhtım ve 30 bin metrekarelik yolcu salonu yapılacağını dile getirdi. Turhan ayrıca 120 bin metrekarelik dolguyla aynı anda burada 500 yat kapasiteli deniz terminali oluşturulacağını açıkladı.