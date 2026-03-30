İstanbul’a yağmur bereketiyle geldi! Barajlarda bir günde rekor yükseliş
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, üç gündür devam yağışların ardından yükselişini sürdürerek yüzde 58,03'e çıktı. Barajlardaki su oranı bir günde yüzde 3,34 arttı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla yükselişini devam ettirdi.
29 Mart’ta doluluk oranı yüzde 54,69 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 58.03’e yükseldi.
Barajdaki su seviyesinin son günlerdeki yağmurlar sonrası yüzde 65’i aşması bekleniyor.