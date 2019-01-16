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İstanbul'a ulaşım müjdesi! Yeni metro ve metrobüs hatları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbullulara ulaşım müjdesini açıkladı. Uysal, "Büyükçekmece'ye metro ve metrobüsü getireceğiz. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacak" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:43
İstanbul'a ulaşım müjdesi! Yeni metro ve metrobüs hatları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri için kurulan mahalle seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Mevlüt Uysal, seçim bürolarında yaptığı konuşmalarda, Büyükçekmece'nin uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını ve önümüzdeki yerel seçimlerde 'Hizmet Belediyeciliği'ne kavuşacağını söyledi.

"Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacak"

Uysal bir mahalle sakininin 'Büyükçekmece'ye Metro gelecek mi?' sorusu üzerine iki müjdeyi birden verdi. Uysal, "Biz buraya hem metroyu hem de metrobüsü getireceğiz. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Ağustos ayındaki dolar kuru ve ekonomik saldırı olmasaydı ihaleye çıkacaktık. TÜYAP'a kadar gelen Yenikapı- Beylikdüzü Metrosu var. Büyükçekmece'ye bu hattımızı uzatma konusunda o proje üzerine çalışıyoruz. TÜYAP'ın olduğu bölge zemin olarak kaygan olan bir yer. Bu problemi aşmak içinde iki tane formülümüz var. Bu hattı ya havadan getireceğiz ya da biraz daha genişletip göl kenarından dolaştıracağız. Bu iki ihtimal üzerine de arkadaşlarım çalışıyor. Yenikapı Beylikdüzü Metro hattı Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Gebze- Halkalı Banliyö Hattı metrobüsün yükünü azaltacak"

Başkan Uysal şubat ayı içerisinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın açılacağını ve bu hattın açılmasıyla da metrobüsteki yoğunluğun azalacağını söyledi. Uysal şöyle devam etti:

"Metrobüs hattının uzatılması daha önce de gündeme gelmişti. Metrobüsü şimdi uzatmaya kalkıştığımız zaman zaten günlük 950 bin yolcu taşıyan metrobüs hattı daha da yoğunlaşacak. Şubat ayı içerisinde Gebze-Halkalı Banliyö hattımız açılacak. Bu hattın açılması ile metrobüsten bir miktar yolcu bu hatta kayacak ve rahatlama yaşanacak diye düşünüyoruz. Bu rahatlamanın ardından metrobüsü Büyükçekmece'ye kadar uzatacağız. Dolayısıyla önümüzdeki yazdan itibaren metrobüsü Büyükçekmece'ye uzatma çalışmalarına başlayacağız."

Gençlere ve eğitime pozitif ayrımcılık

Seçim çalışmaları için sahaya inildiğinde hiç bir AK Partilinin zorluk yaşamayacağının altını çizen Uysal konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yaptıklarımız ortada. Eğitime pozitif ayrımcılık, spora pozitif ayrımcılık yapacağız. Eğitim çocuklarımızın geleceği. Ben Başakşehir'de 7 tane okul yaptırmıştım. Şimdi buraya bakıyorum da buralarda okul sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buralara da okul yapalım dediği zaman arsa problemleri ile karşılaşmıştı. İlçe belediyesi bunun lojistiğini hazırlamış olsaydı buranın okul problemi çoktan çözülürdü."

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:43
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  4. Gebze
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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  7. Uysal
  8. Büyükçekmece
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  10. Beylikdüzü
  11. Metrobüs
  12. Gebze-Halkalı Banliyö Hattı

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