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Gündem İstanbul'a kül yağıyor!
Gündem

İstanbul'a kül yağıyor!

İstanbul Anadolu Yakası'nda gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Otomobillerin üzerine küller yağdığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 18:37:00 - 2021-08-06 18:41:44
İstanbul'a kül yağıyor!

İstanbul’da gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Özellikle Anadolu Yakası'nda gökyüzünün kül bulutunun kapladığı görüldü. Öte yandan park halindeki otomobillerin kaputun ve camlarına küller yağdığı görüldü.

İbrahim Elmas adlı vatandaş, “Yaklaşık bir saat önce havada bir şeylerin uçuştuğunu fark edip kül olduğunu anladık. Sonra araçların üzerine baktık. Araçların üstünde de bayağı kül birikintisi olduğunu gördük. Muhtemelen civarda bir yangın var diye düşündük ancak son dakika haberlerine baktığımızda böyle bir yangın yok. Karşıda bir fabrika yangını olduğunu öğrendik. Oradan gelebilir. Yahut güneydeki yangınlar olabilir. Ya da Atina'daki yangınları diye düşünüyoruz” dedi.

Yunanistan'dan geliyor

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kül bulutunun nedenine dair açıklama yaptı.

Kadıoğlu, “İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul’da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan’dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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