İstanbul’a kar yağacak mı? Ramazan’da İstanbul’a kar mı yağacak?

Şubat ayının ikinci yarısına girilirken Türkiye genelinde hava bir anda değişti. Sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşmesiyle birlikte Marmara’da kış yeniden kendini hissettirmeye başladı. İstanbul’da gün boyu sağanak yağış beklenirken, akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde sulu kar ihtimali konuşuluyor. Bu tablo, İstanbul’da kar yağışı olup olmayacağı sorusunu yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Peki, İstanbul’a kar yağar mı?

İstanbul’da bugün kar yağacak mı?

Mevcut tahminlere göre İstanbul’da yağışın büyük bölümünün yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kısa süreli sulu kar geçişleri ihtimali bulunuyor.

Sıcaklıklar neden birden düştü?

Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir biçimde düştüğü, Marmara Bölgesi’nde de soğuk havanın etkisini artırdığı belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Meteoroloji hangi bölgeler için uyarı yaptı?

Tahminlerde yağışların İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Rüzgarın da bazı bölgelerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esebileceği, bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul’da kar ihtimali var mı?

İklim Bilimci Okan Bozyurt’un değerlendirmelerine göre 18 Şubat’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 12 ila 15 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu süreçte yağışların önce yağmur, ardından iç ve yüksek kesimlerde kara dönüşebileceği ifade ediliyor.

Bozyurt’un açıklamalarına göre asıl soğuk hava dalgasının 23 ile 25 Şubat arasında etkisini artırması bekleniyor. Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede yağmurun zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Mart ayı için nasıl bir hava bekleniyor?

Uzman değerlendirmelerinde mart ayının ilk yarısında hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği, yağışların ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Bu süreçte özellikle kuzey ve iç bölgelerde zaman zaman kar ve karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.