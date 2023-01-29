İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı: Uzman isimden olay tahmin! Meteoroloji tarih verdi, İstanbul hava durumu

Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları gündemdeyken İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı. Meteoroloji tarih vermişti. "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. İstanbul'da karın ne zaman yağacağı araştırılırken Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.

Kar yağışı ülke genelinde var mı, devam edecek mi? Konuyla ilgili Meteoroloji açıklamalarını ve uzman görüşleri araştırılıyor. Peki, İstanbul'da yeni haftada kar var mı? İşte İstanbul güncel hava durumu ile ilk kar yağışı açıklaması...İstanbul hava durumu

METEROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Kuvvetli kar yağışlarının 29 Ocak yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. Kar yağışının akşam saatlerinde ise İç Anadolu'da kendisini göstereceği öğrenildi.

Ülkemiz genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KESİMLERİ MEVSİM NORMALLERİNDE

haberturk'ün aktardığı haberde: Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulunmuştu. Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti.

İstanbul’a ilk kar düştü

Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

TÜRKİYE KAR YAĞIŞLARINI KARŞILAMAK ÜZERE

Öte yandan Türkiye soğuk havaya artık daha yakın, kış koşulları oluşmaya başladı. Hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim ortalamalarının üstünde (bazı merkezlerde 8-10°C üstünde!) seyrediyordu fakat artık Türkiye kar yağışlarını ve şiddetli yağmurları karşılamak üzere.

Uzman isimden olay tahmin!

HAVA DURUMU

HORTUM VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLİYORUZ"

26 Ocak gece yarısından itibaren kıyı Ege'de özellikle İzmir ve çevresindeki alanda şiddetli sağanak, deniz üzerinde hortum ve şehirlerde kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı ilçeleri bu sabah başlayacak hava olaylarında büyük çeşitlilik, riskli durumlar yaşayacak.

Bugün öğle saatleri olduğunda İzmir'de caddeler göle dönmüş olabilir, lokal olsa da iri taneli dolu yağışları kaydedilebilir. Bugün deniz üzerinde tekneler için tehlikeli saatler yaşanabilir Ege denizi genelinde hava fırtınalı olacak.

BATIDAKİ DAĞLARIMIZ ŞUBAT AYINI BEKLEYECEK!

Batı ve güney kıyılarımızda bunlar yaşanırken bu gece ve cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışları oluşacak. Bu yağışların ülke genelinde olmasını beklemiyoruz, doğu yükseklerinde kuvvetli kar yağarken batıdaki dağlarımız Şubat ayını bekleyecek.

ŞUBAT AYI SOĞUK GEÇECEK

Bu Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir, şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak. Henüz önemli miktarda bir yağış öngörülmese de o günler yaklaştıkça hem tahmin biraz değişecek, hem de atmosferin Marmara üzerinde alacağı kondisyon (ve Karadeniz etkisi) ile bazı sürprizler yağış kütleleri yakalayabiliriz. İstanbul'da bu kış ilk denemeler olacak, geniş görünümlü hava tahminleri Şubat ayının soğuk geçeceğini söylüyor.

MART AYI ORTALAMALARDAN DAHA AZ YAĞIŞLI GEÇECEK!

Uzun vadeli tahminlerde Mart ayı ortalamalardan daha az (30-50% daha az) yağışlı geçecek görünüyor. Bu tahminler sık değişse de Aralık ayı için öngörülen kuraklık/yağış tahminleri isabetliydi ve maalesef yağış alamadık. Şubat'ın yağışlı geçmesi daha da değerleniyor, su tasarrufu yapmayı sürdürmeliyiz. Yıllık grafiklerde ortalama yağışların çok altındayız ki onları tutturabilsek bile kuraklık yaşayan bir ülke olarak hayatımıza devam edeceğiz.