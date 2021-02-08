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Yaşam İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da hava soğuyacak mı?
Yaşam

İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da hava soğuyacak mı?

İstanbul’a kış gelecek mi? İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde bir hava etkisini sürdürüyor. Özellikle cumartesi Pazar günü adeta İstanbul’da ilkbahar yaşandı. Vatandaşlar yaz aylarının kurak geçmemesi sebebiyle yağışların ne zaman geri döneceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da havalar soğur mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 15:49:00 -
İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da hava soğuyacak mı?

Bu yıl İstanbul’a adeta kış gelmedi. Şubat ayında ilkbahardan kalma günler yaşanır oldu. Yalnızca ocak ortasında kış mevsimini hisseden İstanbul’da vatandaşlar yeniden yağışların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’a kar yağar mı?

İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da hava soğuyacak mı?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalışkan, “Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" dedi. Çalışkan, "Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor" dedi.

Çalışkan, "İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor" ifadelerini

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