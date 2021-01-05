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Aktüel İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros tarih verip 'hazır olun' uyarısı yaptı
Aktüel

İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros tarih verip 'hazır olun' uyarısı yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkemizin yağış sistemi altına girdiğini açıkladı. Prof. Toros, beklenen tahminlere göre ay sonuna doğru kar ihtimalinin olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:46:00 -
İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros tarih verip 'hazır olun' uyarısı yaptı

Özellikle İstanbul'da uzun süredir hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Yağışsız geçen günler nedeni ile de su seviyesi kritik seviyede. Beklenen haber ise nihayet geldi. İstanbul'da önce sağanak yağış ardından kar yağışı etkili olacak.

İstanbul’da yağış geçişinin görüleceğini ve hafta sonu yeniden etki etmesini beklediklerini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros önemli açıklamalar yaptı. Toros şunları söyledi:

Atmosferik sayısal sonuçlara baktığımız zaman hafta sonu Cuma gününden itibaren yeni bir yağış sistemi geliyor. Bu gelecek sistemler, yani peş peşe gelecek sistemler gözüküyor.

Dolayısıyla güneşi bekleyenler için önümüzdeki hafta maalesef sevindirici bir hafta olmayabilir ama barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor model sonuçlarına göre.

Beklenen tahminlere göre ay sonuna doğru kar ihtimalinin olduğunu belirten Toros, şu ifadeleri kullandı:

Yine ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz.

Eğer bu soğuk havalar da gelirse İstanbul’da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz, İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur.

Bu kar yağışları da yer altı suyunu besleme anlamında oldukça büyük önem taşıyor.

Hafta sonuna kadar sistem geçişi var, cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. O gelecek olan sistemler peş peşe geleceği için önümüzdeki hafta biraz kışa hazır olsak iyi olur diye düşünüyorum.

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Yorumlar

okuyucu

İNŞAALLAH...
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meyyid

gariban vatandaş için bu havalar çok iyi.ama kasap et derdinde, koyun can derdinde işte..
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