İstanbul’a iki bin 500 yeni taksi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı'nda yeni taksi teklifine onay çıktı.

İki binden fazla yeni taksi yola çıkacak

Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi trafik probleminin yoğun olarak yaşandığı mega kent İstanbul'da devreye girecek.

İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Oy birliği ile kabul edildi

Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi.

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

Çözüm olacak mı?

İstanbul'da devam eden taksi sorunu, vatandaşların günlük ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetersiz taksi sayısı ve artan talep nedeniyle özellikle yoğun saatlerde ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Bazı taksicilerin yolcu seçmeleri nedeniyle artan şikayetlere çözüm için iki bin 500 yeni taksinin sahaya sürülmesinin sorunu çözüp çözmeyeceği merak ediliyor.