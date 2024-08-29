  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in yalan üstüne yalanları! Aldıkları rüşvetleri gizlemek için suçluyorlar!

Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!

CHP’li Sinop Belediye Başkanının derdi vatandaşı gerdi! Subaylar neden karımın elini sıkmadı! Başkanın karısının eli sıkılmalı mı sıkılmamalı mı?

İBB'ye başıboş köpek davası!

Irkçılık namussuzluktur: Metroda toka satan Suriyeli çocuğa tokat attı!

İsrail televizyonunda skandal olay: Tecavüzcü askeri 'kahraman' ilan ettiler!

Adil Öksüz’ü o kaçırmıştı! Talimat kimden geldi?

Türkiye'nin savunması dünya medyasında! 6 ülkenin tercihi Türkiye oldu

Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan iddianame düzenlendi

Dünya devleri ile yarışıyoruz… Küresel piyasalarda 69 nükleer reaktörde inşa sürüyor! Türkiye ilk 5’te
Gündem İstanbul’a iki bin 500 yeni taksi
Gündem

İstanbul’a iki bin 500 yeni taksi

Yeniakit Publisher
2024-08-29 12:23:00 -
İstanbul’a iki bin 500 yeni taksi

Taksilerle ilgili ciddi problemlerin ve trafik sorununun yaşandığı mega kent İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi teklifi UKOME’de oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı'nda yeni taksi teklifine onay çıktı.

İki binden fazla yeni taksi yola çıkacak

Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi trafik probleminin yoğun olarak yaşandığı mega kent İstanbul'da devreye girecek.

İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Oy birliği ile kabul edildi

Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi.

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

Çözüm olacak mı?

İstanbul'da devam eden taksi sorunu, vatandaşların günlük ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetersiz taksi sayısı ve artan talep nedeniyle özellikle yoğun saatlerde ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Bazı taksicilerin yolcu seçmeleri nedeniyle artan şikayetlere çözüm için iki bin 500 yeni taksinin sahaya sürülmesinin sorunu çözüp çözmeyeceği merak ediliyor.

Hükümet harekete geçti! İstanbul'un taksi sorunu çözülüyor
Hükümet harekete geçti! İstanbul'un taksi sorunu çözülüyor

Gündem

Hükümet harekete geçti! İstanbul'un taksi sorunu çözülüyor

Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul duyurusu! Taksi taşımacılığında yeni dönem başlıyor
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul duyurusu! Taksi taşımacılığında yeni dönem başlıyor

Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul duyurusu! Taksi taşımacılığında yeni dönem başlıyor

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Çözüm olur mu bilmem? Bildiğim bir şey varsa bu işten kim vurgun yaptı? Ne kadar nemalandığıdır.?

Nur

Taksiciler de kendini yenilesin kaba saba devlet düşmanı milleti kazıklama yarışındalar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23