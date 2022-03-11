İstanbul’a girişler yasaklandı mı? İstanbul'da araçla trafiğe çıkmak yasak mı?

Günlerdir İstanbul’da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli kar yağışı başladı. Gece saatlerinde de etkisini kentin birçok noktasında gösteren kar yağışı Megakent’te Anadolu ve Avrupa Yakalarında sabah saatlerinde de etkisini devam ettiriyor.

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kente tır ve kamyon girişleri durduruldu. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı. Yerlikaya açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.

İstanbul'da araçla trafiğe çıkmak yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

Otogarlardan çıkışlar yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışına karşı ikinci bir duyuruyuya kadar, İstanbul'da bulunan Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından otobüs çıkışlarının durdurulduğunu duyurdu.