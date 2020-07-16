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Aktüel

İstanbul'a getirilen kurbanlıklar denetleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:46:29 -
İstanbul'a getirilen kurbanlıklar denetleniyor

İSTANBUL (AA) - İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik Timleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişleri sırasında denetim yapıyor.

Kente girişlerine izin verilen kurbanlık hayvanları taşıyan araçlar, Kuzey Marmara Otoyolu Riva bölgesindeki kontrol noktasında, Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik timlerinin katılımıyla kontrol ediliyor.

Hayvan sevk kontrol noktasında, kurbanlık hayvanların bulunduğu araçların sevk raporu, hayvanların kan analiz raporu ve kulak küpeleri denetleniyor.

Denetimlere, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katılıyor.

Ekipler, araçlarda bulunan hayvan sahipleri ve araç sürücülerine, kurban pazarlarında uymaları gereken kuralları da hatırlatıyor.

Kurban pazarlarında satışı yapacak kişiler, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske takılması, kurban pazarlığı sırasında tokalaşılmaması, para alışverişinde eldiven kullanılması ve yanlarında dezenfektan bulundurulması konularında da uyarılıyor.

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