  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AYM'den flaş tazminat kararı!
Bakan Koca'dan Haluk Bilginer paylaşımı!
Mesut Özil: Geçen sezon hazır değildim
Beşiktaş harekete geçti! İmza atılabilir
Yaşam İstanbul'a geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Yaşam

İstanbul'a geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için İstanbul'a yerel ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 10:20:00 - 2021-06-23 11:10:53
İstanbul'a geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM’nin İstanbul uyarısında ise “Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay