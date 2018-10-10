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İstanbul'a gelen suikast timindeler... Bin Selman'la fotoğrafları ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturmanın şüphelisi 15 Suudi arasındaki Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy’nin adli tıp kurumunun başında bulunduğu, Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi’nin kraliyet koruma görevlisi olduğu öğrenildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:02
İstanbul'a gelen suikast timindeler... Bin Selman'la fotoğrafları ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturma devam ediyor. 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin, Türkiye’ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı’ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Koruma görevlisi çıktı

Soruşturmada 15 Suudi arasındaki Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy’nin adli tıp kurumunun başında bulunduğu gün yüzüne çıkarken, ekipte yer alan Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi’ninse kraliyet koruma görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Kraliyet koruma görevlisi olduğu belirtilen Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi’nin Suudi Arabistan resmi haber televizyonu Ekhbariya’da yayınlanmış bir görüntüsüne ulaşıldı.

5 Nisan 2017 tarihli görüntüde yer alan iki ismin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yanında koruma olarak yer aldığı öne sürüldü.

Prensin hemen yanındaki kişi Al Zahrani. Onun arkasındaki isimse Alharbi.

Muhammed Saad H. Alzahrani

Thaar Ghaleb T. Alharbi

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:02
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. selman

YORUM YAZ

  • enverenver52 dk önce
    bu bulmaca değilki düşünelim. kıraliyet ailesi tahtını sağlamlaştırma adına tüm çatlak sesleri kesiyor. bunun için israilden, abd vesair ülkesini peşkeş çektiği ülkelerden de yardım istiyor. sonuç bu. esasında bizim bu işin neresinde olduğumuzdur. karışmamalımıyız yoksa diğer ülkeleride bu işin içine sokup demokrasiyi empoze eden şeytan devletleri deşifre mi etmeliyiz.
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