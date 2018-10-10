İstanbul'a gelen suikast timindeler... Bin Selman'la fotoğrafları ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturma devam ediyor. 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin, Türkiye’ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı’ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Koruma görevlisi çıktı

Soruşturmada 15 Suudi arasındaki Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy’nin adli tıp kurumunun başında bulunduğu gün yüzüne çıkarken, ekipte yer alan Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi’ninse kraliyet koruma görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Kraliyet koruma görevlisi olduğu belirtilen Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi’nin Suudi Arabistan resmi haber televizyonu Ekhbariya’da yayınlanmış bir görüntüsüne ulaşıldı.

5 Nisan 2017 tarihli görüntüde yer alan iki ismin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yanında koruma olarak yer aldığı öne sürüldü.

Prensin hemen yanındaki kişi Al Zahrani. Onun arkasındaki isimse Alharbi.