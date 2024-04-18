İstanbul’a çamur yağdı, araçların üstünde çamur kalıntıları oluştu!

Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yönelmesi nedeniyle oluşan çamur yağmuru İstanbul’da etkisini gösterdi. Birçok ilçede etkili olan çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek İstanbul için çamur yağmuru uyarısında bulunmuştu. Çamur yağmuru İstanbul’un birçok ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili oldu. Çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Sabah evlerinden çıkıp araçlarının yanına giden vatandaşlar araçlarının çamur kalıntılarıyla kaplandığını gördü.

Çamur yağmuru hakkında konuşan Şevket Yurdakul, "Hava şartlarından dolayı yağmurla beraber çamurlu bir ortamdayız. Yapacak bir şey yok. Arabaların üstü herhalde yağmurdan dolayı böyle oldu. Yağmurla gelen çamurdan dolayı böyle oldu. Bir daha yağsın ben kendim kovayla yıkıyorum" dedi.