0553 313 94 23

İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti

Yılın ilk 9 ayında 78 milyon 296 bin 114 yolcuyu ağırlayan İstanbul havalimanları, 37 Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya ev sahipliği yapmış oldu.

13 Ekim 2019 Pazar 11:24
İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti

İstanbul havalimanlarında ilk 9 ayda yapılan 529 bin 451 uçuşla 78 milyon 296 bin 114 yolcu seyahat etti. Bu havalimanları, ocak-eylül döneminde İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Çekya, Avusturya ile İsviçre’nin de aralarında bulunduğu 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu ağırladı. Mega yatırımlardan İstanbul Havalimanı’ndan toplam 35 milyon 574 bin 890, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 26 milyon 648 bin 690, Atatürk Havalimanı’ndan ise 16 milyon 72 bin 534 yolcu yararlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:24
  1. İstanbul havalimanları
  2. İngiltere
  3. İtalya
  4. İspanya
  5. Hollanda
  6. Belçika
  7. Çekya
  8. Avusturya
  9. İsviçre
  10. Atatürk Havalimanı
  11. Sabiha Gökçen Havalimanı
  12. İstanbul Havalimanı
  13. Mega yatırımlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
    1. Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
    2. Şenol Güneş'in Fransa planı!
    3. Hz. Ömer’den mektupla ders
    4. Mustafa Akıncı ne dedi? KKTC..
    5. Yerli 'bomba atarlar' kışlada
    6. TEM’de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi..
    7. Onyekuru için iki yıldız gidiyor
    8. Suriye operasyonu ve dengeler
    9. 'TSK bunu yapabilecek tek ordu'
    10. Darbeci Sisi’nin medyasında skandal!..
    11. Japonya tayfunla mücadele ediyor! On..
    12. AB'nin göçmen endişesi sürüyor!
    13. ABD, Suud’u ele geçiriyor!
    14. Çin'de restoranda gaz patlaması!
    15. TSK vurdukça terör yandaşlarının..
    16. Dua ordusu devrede
    17. Barış Pınarı’yla kumpas yerle bir..
    18. Ajda Pekkan Mehmetçik için dua istedi!
    19. Hisar-A’da seri üretime geçiliyor
    20. Tepkiler çığ gibi! “İşte bütün mesele..
    21. Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71..
    22. Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı..
    23. Afganistan'da çok sayıda DEAŞ üyesi..
    24. Adana merkezli 5 ilde silahlı suç..
    25. Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira..
    26. Bolu’da sosyal medyadan terör..
    27. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    28. YPG’li teröristler gizli görüşmede..
    29. Ağaç işleme makineleri sektörünün..
    30. İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin..
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!