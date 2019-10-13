İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti

İstanbul havalimanlarında ilk 9 ayda yapılan 529 bin 451 uçuşla 78 milyon 296 bin 114 yolcu seyahat etti. Bu havalimanları, ocak-eylül döneminde İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Çekya, Avusturya ile İsviçre’nin de aralarında bulunduğu 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu ağırladı. Mega yatırımlardan İstanbul Havalimanı’ndan toplam 35 milyon 574 bin 890, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 26 milyon 648 bin 690, Atatürk Havalimanı’ndan ise 16 milyon 72 bin 534 yolcu yararlandı.