İstanbul yine bildiğiniz gibi! Metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu
İstanbul'a başkan seçildiğinden beri bitmek bilmeyen ulaşım araçları arızalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da metrobüs bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Seferler aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu.
Bahçelievler Yenibosna’da sabah saatlerinde metrobüs bilinmeyen bir nedene arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferler aksadı. Seferler yapılamadığı için uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Uzun metrobüs kuyruğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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