İstanbul yerel seçim 2019 kim önde? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika

2019 yerel seçimler sayılı günler kala araştırma şirketlerinin açıkladıkları son anket sonuçlarına ilgi de arttı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’un nabzını tutan Komsar ve Gezici son seçim anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul’dan son anket sonuçlarında son durum ne? İstanbul’da kim kazanıyor? 2019 yerel anket sonuçları Gezici sonuçları İstanbul'da kim önde? İstanbul seçim sonuçları Binali Yıldırım oy oranları, Ekrem İmamoğlu oy oranı. İşte İstanbul yerel seçim sonuçları Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu?

KOMSAR Araştırma, seçime 5 gün kala İstanbul'daki son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Kıran kırana geçecek İstanbul yarışında ise Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan önünde yer alıyor. Ankete katılanların 50,24'ü tercihini Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 46,91'lik kısım İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti. Son dakika haber, 31 Mart için son seçim anket sonuçları, Sayılı günler kala seçim anketinde son durum ne? Son dakika haberi Yerel seçim anketinde seçim sonuçları ne?, 31 Mart yerel seçim anketi ile ilgili yeni gelişme haberleri.

İstanbul'da AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım son seçim anket sonuçlarına göre önde görünüyor. 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre İstanbul'da kararsızlar dahil edilmediğinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 43 ile önde görünüyor. Onu, hemen arkasından yüzde 42,4 ile Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti ve HDP) adayı Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kararsızlar dağıtıldığında bu oranlar sırasıyla yüzde 49,3 ve yüzde 48,6'ya yükseliyor. Gezici'nin bir önceki anketinde Yıldırım'ın oy oranı yüzde 52,1, İmamoğlunun oranı ise yüzde 46,6 olarak açıklanmıştı.

İstanbul seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 9.387.327 seçmenin 32.145 sandıkta oy kullandığı İstanbul’da 31Mart 2019 yerelseçim sonuçlarımerakedilmekte. İstanbul’da AK Parti ve MHP’nin ortak Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım olurken, CHP-İYİ Parti-HDP’nin ortak büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.