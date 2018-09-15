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İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma ihalesi için yeniden tarih verildi! İşte tüm detaylar

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden yapılacak 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalesi 27 Eylül'de yapılacak. Yeni ihalede tahmin edilen bedel 702 milyon TL'ye çıkarıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:36
İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma ihalesi için yeniden tarih verildi! İşte tüm detaylar

29 Ekim'de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için yapılacak 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalesinin iptal edilmesi sonrası, yeni ihale 27 Eylül'de yapılacak. 4 Eylül'de yapılan ihalede tahmin edilen bedel 468 milyon TL'yken, yeni ihalede tahmin edilen bedel 702 milyon TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini 4 Eylül'de Altur Havaş Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin TL bedelle kazanmıştı. İhale geçtiğimiz günlerde, 'kamu yararı oluşmadığı' gerekçesiyle iptal edilmişti. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yeni ihale tarihini ve şartlarını belirledi. İETT, ihalenin 27 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

TAHMİNİ BEDEL 702 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

İhale şartnamesinde en büyük değişiklik ise tahmin edilen bedelde oldu. Yeni şartnamede tahmin edilen bedel, KDV dahil 702 milyon TL oldu. İptal edilen ihalenin tahmin edilen bedeli KDV dahil 468 milyon TL'ydi. İsteklilerin 2017 yılı içerisinde toplu ulaşım hizmetinden kaynaklı en az 260 milyon TL'lik yapmış olduğu ciro ve bunu belgeleyen fatura suretlerini teklifleri ile birlikte sunmaları istendi.

Tahmin edilen toplam bedelin yüzde 3'ü oranında 21 milyon 60 bin TL'lik geçici teminat istendi. İhaleye katılacak isteklilerin 130 adet en az 12 metrelik otobüsün kendi malı olduğunu teyit eden ruhsat fotokopilerini teklifleri ile birlikte sunmaları da istendi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:36
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. Üçüncü Havalimanı
  3. İhale yeniden yapılacak
  4. dev ihale
  5. 27 Eylül'de yapılacak

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