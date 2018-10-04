İstanbul Yeni havalimanı İGA Bilişim’e emanet

İstanbul Yeni Havalimanı’nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu.

Şirket, toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak.

İvme katacak

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın, Türkiye’nin teknolojik kalkınma sürecine de büyük bir ivme katacağını ifade etti. Samsunlu, “İstanbul Yeni Havalimanı’nın bilişim altyapısından sorumlu olacak İGA Bilişim ile edindiğimiz bilgi biri kimini yurtdışına da açacağız” dedi.

Öncü şirket olacak

İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, İGA Bilişim’in havacılık alanında yerli ve öncü şirket olma misyonuyla hareket ettiğini belirtti. İnankul, dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirdiklerini, havalimanı bilişim hizmetlerini bu çapta sağlayan, dünyanın en büyük şirketi olacağını söyledi.