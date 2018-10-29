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İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine çok sayıda ünlü isim katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:27
İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine çok sayıda ünlü isim katıldı

İlk fazı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreni son hazırlıklar tamamlandı. Dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakla iniş gerçekleştirdiği havalimanına ünlüler de adeta akın etti.

Sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri tarihi açılışı yerinde izlemek üzere terminal binasındaki tören alanı geldi. Aralarında ses sanatçısı Orhan Gencebay, türkücü Yavuz Bingöl, ses sanatçısı Muazzez Ersoy, eski AB Bakanı Egemen Bağış, İşadamı Ali Ağaoğlu, oyuncu Oktay Kaynarca, oyuncu Şafak Sezer, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül, dünyaca ünlü Türk asıllı Kick Boks sporcusu Gökhan Saki gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

"Dünyada çok yeri gezdim böyle bir havalimanı görmedi"

Dünyaca ünlü Türk asıllı Kick Boks sporcusu Gökhan Saki, "Böyle büyük bir günde burada olmak beni çok mutlu ediyor. Dünyada çok yeri gezdim böyle bir havalimanı görmedim. Türkiyemize hayırlı olsun. Gururlanıyorum" dedi.

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ise, "Dünyanın en büyük havalimanı, hayırlı uğurlu olsun. Biz de heyecanlıyız, sahnede çok güzel bir orkestra var" şeklinde konuştu.

"Tarihi güne tanıklık etmeye geldik"

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül de "Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı, biz de sürekli maçlarımıza buradan gideceğiz. Bugün tarihi güne tanıklık etmeye geldik. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:27
  1. Bingöl
  2. İstanbul Yeni Havalimanı
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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