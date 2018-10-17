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İstanbul ve Kocaeli yerin altından da kavuşturuluyor

Kocaeli Metrosu'nun ilk hattı olan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'na ilk kazma 20 Ekim'de çakılacak.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:13
İstanbul ve Kocaeli yerin altından da kavuşturuluyor

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
 
Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'nin  Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinin başında geldiğini söyledi.

Gebze bölgesinde sanayileşmenin yoğun olduğuna işaret eden Aksoy,  "Burada çalışan insanlarımızın ulaşımı da önemli bir sorun haline gelmeye  başladı. Yeni yönetim, çağdaş yönetim anlayışı içerisinde sorunların çözümü  konusunda metro önemli bir aşamayı bizlere sağlamış olacak. Bu anlamda Kocaeli  Büyükşehir Belediyemiz kendi kaynaklarıyla bir metro yapımına, cumartesi günü  atılacak törenle başlamış olacak. Bu sanayide çalışan işçilerimizin güvenli bir  şekilde modern ulaşım araçlarıyla işlerine, evlerine gidebilmesi bakımından da  oldukça önemlidir." diye konuştu.
 
Vali Aksoy, metro projesinin trafik yoğunluğunun azaltılması, trafik  kazalarının önlenmesi gibi birçok konuyu da içinde barındırması bakımından önemli  olduğunu vurguladı.
 
"Bu yatırım aynı zamanda onlarca sektöre can suyu olacak"
 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yaşanan  ekonomik saldırıya karşı hükümetin gerekli tedbirleri aldığını, piyasaların  durulmaya başladığını belirtti.
 
Kocaeli Metrosu'nun ekonomik gelişmeye Türkiye çapında katkı  sağlayacağını ifade eden Karaosmanoğlu, "Bu saldırıdan da el birliğiyle omuz  omuza güçlenerek çıkacağız. Bu milletten emin olduğum kadar bu zaferden de  eminim. Metronun ekonomik gelişmeye, ülke çapında katkı sunacağını düşünüyorum.  Bu yatırım, aynı zamanda onlarca sektöre, onlarca işletmeye can suyu olacak.  Binlerce vatandaşımıza iş, aş, istihdam olacak." ifadelerini kullandı.
 
Karaosmanoğlu, yerel seçimlere 5 ay kaldığını, rekabetin centilmence  yapılması gerektiğini dile getirerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülkenin en  borçlu belediyesi" şeklinde manşetler attırıldığına dikkat çekti.
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2004'ten bu yana tek kuruş  borçlanmadığını aktaran Karaosmanoğlu, "2004 tarihinden itibaren, Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi, hiçbir hizmet ve yatırımı için bir lira borçlanmamıştır.  Bu güzel günde polemik yapmak istemem. Ancak merak edenler, 2004 öncesinden  devraldığımız hesaplara baktıklarında, borcun kaynağını görebilirler."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Tek çözüm toplu taşımanın omurgasını yerin altına almak"
 
 Kocaeli nüfusunun yaklaşık 2 milyon olduğunu kaydeden Karaosmanoğlu,  2023 yılı hesaplamalarında günlük yolculuk sayısının 8 milyonun üzerinde  çıktığını, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası'nın yerleşik nüfusunun 742 bine  ulaştığını, bu bölgedeki günlük nüfusunun 2 milyona ulaştığını bildirdi.
 
Karaosmanoğlu, İstanbul ile Kocaeli'nin adeta birleştiğini, lastik  tekerlekli toplu taşıma sistemlerinin yetersiz kaldığını, tek çözümün, toplu  taşımanın omurgasını yerin altına almak olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
 
"Bu da ancak metroyla mümkün. Yüksek teknolojili, sürücüsüz, ekonomik,  güvenli, esnek, geliştirebilir olarak tasarlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı  15,6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak. 12  istasyondan oluşan hattın tamamı yerin altından geçiyor. Hat, 2022'de hizmete  girecek. Gebze OSB-Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek. Kocaeli Büyükşehir  Belediyesi metro hattıyla, Gebze OSB bölgesindeki trafik yoğunluğunu ortadan  kaldırmayı, şehir içi trafik yükünü asgari düzeye indirmeyi, kent merkezleri ve  sanayi bölgelerine hızlı erişim sağlamayı, Darıca Sahili'ne ulaşımı  kolaylaştırmayı, Kocaeli'yi ulusal ve uluslararası kara, hava ve raylı sistemlere  entegre etmeyi, 2 metropol şehri yerin altından birleştirmeyi hedefliyor. Metro  hattı, yeni yatırımlarla büyüyecek."
 
Çift yönlü olarak saatte 64 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metro  hattının, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Marmaray'a, TCDD Hızlı Tren  Garı'na, ulusal ve uluslararası toplu taşıma ağlarına, kent merkezlerine entegre  olacağını anlatan Karaosmanoğlu, "İki metropol İstanbul ve Kocaeli, yerin  altından da birleştirilecek. 90 saniye aralıklarla sefer düzenlenecek. 936  araçlık yeraltı otoparkı, zemin üstünde otobüs peronlarını da kapsayan 'park et  devam et' merkezleri inşa edilecek. 144 metro aracı kapasiteli Depo Merkezi'nde  çevreci enerjiler kullanılacak. Hafif ve ağır bakımların yapılacağı Depo ve  Kontrol Merkezi planlanan diğer hatlara de hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir  tarihinin en büyük yatırımı olan Kocaeli Metrosu'nun 1. Etabı 5 milyar liraya mal  olacak. Yatırım, Kocaeli Büyükşehir'in öz kaynaklarıyla tamamlanacak. Gebze  OSB-Darıca Sahil Hattı’nın temeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından Gebze  Kent Meydanı'nda atılacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:13
  1. Kocaeli
  2. İstanbul

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