İstanbul ve Kocaeli yerin altından da kavuşturuluyor

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.



Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'nin Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinin başında geldiğini söyledi.

Gebze bölgesinde sanayileşmenin yoğun olduğuna işaret eden Aksoy, "Burada çalışan insanlarımızın ulaşımı da önemli bir sorun haline gelmeye başladı. Yeni yönetim, çağdaş yönetim anlayışı içerisinde sorunların çözümü konusunda metro önemli bir aşamayı bizlere sağlamış olacak. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kendi kaynaklarıyla bir metro yapımına, cumartesi günü atılacak törenle başlamış olacak. Bu sanayide çalışan işçilerimizin güvenli bir şekilde modern ulaşım araçlarıyla işlerine, evlerine gidebilmesi bakımından da oldukça önemlidir." diye konuştu.



Vali Aksoy, metro projesinin trafik yoğunluğunun azaltılması, trafik kazalarının önlenmesi gibi birçok konuyu da içinde barındırması bakımından önemli olduğunu vurguladı.



"Bu yatırım aynı zamanda onlarca sektöre can suyu olacak"



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yaşanan ekonomik saldırıya karşı hükümetin gerekli tedbirleri aldığını, piyasaların durulmaya başladığını belirtti.



Kocaeli Metrosu'nun ekonomik gelişmeye Türkiye çapında katkı sağlayacağını ifade eden Karaosmanoğlu, "Bu saldırıdan da el birliğiyle omuz omuza güçlenerek çıkacağız. Bu milletten emin olduğum kadar bu zaferden de eminim. Metronun ekonomik gelişmeye, ülke çapında katkı sunacağını düşünüyorum. Bu yatırım, aynı zamanda onlarca sektöre, onlarca işletmeye can suyu olacak. Binlerce vatandaşımıza iş, aş, istihdam olacak." ifadelerini kullandı.



Karaosmanoğlu, yerel seçimlere 5 ay kaldığını, rekabetin centilmence yapılması gerektiğini dile getirerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülkenin en borçlu belediyesi" şeklinde manşetler attırıldığına dikkat çekti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2004'ten bu yana tek kuruş borçlanmadığını aktaran Karaosmanoğlu, "2004 tarihinden itibaren, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hiçbir hizmet ve yatırımı için bir lira borçlanmamıştır. Bu güzel günde polemik yapmak istemem. Ancak merak edenler, 2004 öncesinden devraldığımız hesaplara baktıklarında, borcun kaynağını görebilirler." değerlendirmesinde bulundu.



"Tek çözüm toplu taşımanın omurgasını yerin altına almak"



Kocaeli nüfusunun yaklaşık 2 milyon olduğunu kaydeden Karaosmanoğlu, 2023 yılı hesaplamalarında günlük yolculuk sayısının 8 milyonun üzerinde çıktığını, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası'nın yerleşik nüfusunun 742 bine ulaştığını, bu bölgedeki günlük nüfusunun 2 milyona ulaştığını bildirdi.



Karaosmanoğlu, İstanbul ile Kocaeli'nin adeta birleştiğini, lastik tekerlekli toplu taşıma sistemlerinin yetersiz kaldığını, tek çözümün, toplu taşımanın omurgasını yerin altına almak olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu da ancak metroyla mümkün. Yüksek teknolojili, sürücüsüz, ekonomik, güvenli, esnek, geliştirebilir olarak tasarlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı 15,6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak. 12 istasyondan oluşan hattın tamamı yerin altından geçiyor. Hat, 2022'de hizmete girecek. Gebze OSB-Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi metro hattıyla, Gebze OSB bölgesindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmayı, şehir içi trafik yükünü asgari düzeye indirmeyi, kent merkezleri ve sanayi bölgelerine hızlı erişim sağlamayı, Darıca Sahili'ne ulaşımı kolaylaştırmayı, Kocaeli'yi ulusal ve uluslararası kara, hava ve raylı sistemlere entegre etmeyi, 2 metropol şehri yerin altından birleştirmeyi hedefliyor. Metro hattı, yeni yatırımlarla büyüyecek."



Çift yönlü olarak saatte 64 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metro hattının, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Marmaray'a, TCDD Hızlı Tren Garı'na, ulusal ve uluslararası toplu taşıma ağlarına, kent merkezlerine entegre olacağını anlatan Karaosmanoğlu, "İki metropol İstanbul ve Kocaeli, yerin altından da birleştirilecek. 90 saniye aralıklarla sefer düzenlenecek. 936 araçlık yeraltı otoparkı, zemin üstünde otobüs peronlarını da kapsayan 'park et devam et' merkezleri inşa edilecek. 144 metro aracı kapasiteli Depo Merkezi'nde çevreci enerjiler kullanılacak. Hafif ve ağır bakımların yapılacağı Depo ve Kontrol Merkezi planlanan diğer hatlara de hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir tarihinin en büyük yatırımı olan Kocaeli Metrosu'nun 1. Etabı 5 milyar liraya mal olacak. Yatırım, Kocaeli Büyükşehir'in öz kaynaklarıyla tamamlanacak. Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı’nın temeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından Gebze Kent Meydanı'nda atılacak." diye konuştu.