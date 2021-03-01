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Gündem İstanbul ve İzmir'de normalleşme nasıl olacak? İşte cevabı...
Gündem

İstanbul ve İzmir'de normalleşme nasıl olacak? İşte cevabı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük ve orta riskli illerde kısıtlamaların kalkacağını açıklamasının ardından gözler; turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul ve İzmir'e çevrildi. Peki İstanbul ve İzmir'de normalleşme nasıl olacak? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:56:00 - 2021-03-01 22:05:03
İstanbul ve İzmir'de normalleşme nasıl olacak? İşte cevabı...

Turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul ve İzmir'de kademeli normalleşmenin nasıl olacağı belli oldu.

İstanbul ve İzmir yüksek risk kategorisinde

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı risk haritasında 81 il risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlenirken İstanbul ve İzmir yüksek riskli kategoride yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve İzmir’de şu normalleşme adımları atılabilecek.

* İstanbul ve İzmir genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim başlıyor.

* Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. İstanbul’da genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

* İstanbul ve İzmir’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

* İstanbul ve İzmir’de restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.

* Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşların İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma süresi artırılacak.

* İstanbul ve İzmir’de nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

* İstanbul ve İzmir’de sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

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