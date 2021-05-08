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Gündem İstanbul ve Ankara Global Şehirler Endeksi’nde geriledi
Gündem

İstanbul ve Ankara Global Şehirler Endeksi’nde geriledi

Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul ile Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, Uluslar arası Global Şehirler Endeksi’nde büyük bir gerileme yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 13:19:00 - 2021-05-08 14:31:42

Uluslararası Global Şehirler Endeksi’nde şehirlerin sıralaması belli oldu. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul ve Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara listede geriledi.

Büyük düşüş

Konuyu Beyaz TV’deki programda değerlendiren Osman Gökçek, 2017 yılında listede 74. sırada yer alan Ankara’nın bugün 10 basamak gerileyerek 84. sıraya düştüğünü söyledi. İstanbul’un 2017 yılında listede 25. sırada olduğunu belirten Gökçek, İmamoğlu yönetiminde 9 basamak düşerek 34. sıraya düştüğünü ifade etti.

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Yorumlar

S.berk

Akit yazarları İmamoğlu sizden o kadar memnun ki.adamın bedava reklamını yapan başlanır TV yok 
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Rabia Zafer

Belediyenin Başında Bunlar Gibi Beceriksizler Olursa Dūşer Tabi.
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