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Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'nın kedisi "Gli"yle ilgili paylaşım:

"Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin"

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:19:30 -
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'nın kedisi "Gli"yle ilgili paylaşım:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.

Gli'yi seven Vali Yerlikaya, görevlilerden durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

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