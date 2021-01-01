İstanbul Valisi Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den jandarma ve polise ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı heyecanının huzur ve güven ortamında yaşanması için jandarma polis, sahil güvenlik ekipleriyle yaklaşık 35 bin personelin şehrin emrinde, hizmetinde ve görevinin başında olduğunu belirtti.

Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü uygulama noktasındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

2021'in ilk saatlerinde olduklarını belirten Yerlikaya, 2020'nin çok zor bir yıl olduğunu söyledi. Yerlikaya, yaklaşık 10 aydır salgınla uğraşıldığını anımsatarak, bütün ülkeler ve şehirlerin gerçekten çok zorlu bir mücadelenin içinde olduğuna vurgu yaptı.

- "35 bin arkadaşımız görevinin başında"

Yerlikaya, bir kısıtlama önleminin alındığı bu vakitlerde meydanlarda olamadıklarını anlatarak, İçişleri Bakanlığının talimatı kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar kısıtlamanın süreceğini hatırlattı.

Seri kısıtlama günlerinde salgınla ilgili gelinen noktada çok daha iyi günlerin yakın zamanda geleceğini gösterdiğini belirten Yerlikaya, yoğun bakımdaki yatan hasta sayılarında çok daha iyi noktaya doğru gidildiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hep anlayış, sabır gösterdiniz, önlem, tedbirlerine riayet noktasında hep birbirimize yardımcı olduk. Bazen idari işlem yaptık, yapmak zorunda kaldık ama bunu hiç isteyerek yapmadık. Ama 2021 yılına büyük bir heyecanla çok büyük bir umutla giriyoruz. Temennimiz, duamız o ki; almış olduğumuz önlemler, tedbirler sağlık bilim kurulunun aydınlatması, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemleri harfiyen uygulamak, uymamız bize şunu yaşatacak, inşallah 2021 yılı özlediğimiz, eski normale kavuştuğumuz bir yıl olacak. "

Yeni yılın İstanbullulara sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini dileyen Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi, yılbaşı heyecanının huzur ve güven ortamında yaşanması için jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz karada, havada, denizde yaklaşık 35 bin arkadaşımız şehrimizin emrinde, hizmetinde, görevinin başında." diye konuştu.

- İçişleri Bakan Yardımcısı İnce

İnce, ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İnce, 2021'e İstanbul'da girmenin kendilerine nasip olduğunu dile getirerek, "Bakanımız da Hakkari'den telefonla katıldı. Yeni yıla kahramanlarımızla beraber girmiş olduk. Farklı bir yeni yıla giriyoruz. Kovid-19 mücadelesiyle ve alınan tedbirlerle maske-mesafe-temizlik kurallarına uyarak farklı bir yeni yıla girdik. Bütün umudumuz en kısa sürede bu tedbirleri bertaraf edecek ortamı yakalayarak, bu tedbirlere azami şekilde uyarak, en kısa sürede bu salgından kurtulmak." değerlendirmelerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı olarak bu yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrasına ait çeşitli tedbirler aldıklarını anımsatan İnce, şunları kaydetti:

"Bu tedbirler kapsamında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş tedbirleri, terörle mücadele ve trafik tedbirleri gibi tedbirleri sahada vatandaşımıza daha güvenli, sağlıklı ve huzurlu yeni yıla girmelerini amaç edindik. Bu kapsamda bizler de başta bakanımız olmakla birlikte bakan yardımcılarımız, emniyet genel müdürümüz, sahil güvenlik komutanımız, jandarma genel komutanımız, illerde valilerimiz ve kaymakamlarımız, il emniyet ve jandarma komutanlarımız, sahil güvenlik grup komutanlarımız ve bütün yöneticilerimizle beraber sahada bu tedbirleri denetleyerek yeni yıla giriyoruz."

İnce, yeni yıla güvenli ve huzurlu şekilde girdiklerini belirterek, daha huzurlu, başarılı ve sağlıklı günlerin yaşanmasını temenni etti.

Tedbirler çerçevesinde kolluk birimleriyle beraber 210 bin personelle 24 saat görevde olduklarına vurgu yaparak, tedbirlerin uygulanması konusunda 113 uçan, 109 da yüzen unsurdan yararlanıldığı bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin ziyaretlerine, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da eşlik etti.



