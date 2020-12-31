İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılı asayişini değerlendirdi, yılbaşı tedbirlerini açıkladı: (1)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik düzenlenen 507 operasyonda 2 bin 417 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 745'inin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığının katılımıyla Valilikte düzenlenen "2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jandarma komutanı, emniyet müdürü ve sahil güvenlik bölge komutanıyla birlikte 2020 yılının son asayiş toplantısını gerçekleştirdiklerini dile getiren Yerlikaya, İstanbul'da huzur ve asayişin sağlanması için 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçlerinin çalışmalarının özetini paylaşmak istediğini ifade etti.

İstanbul'un dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu belirten Yerlikaya, "15 milyon 519 bin 267 vatandaşımız burada yaşıyor. Yabancı misafirlerle birlikte nüfusumuz 16,5 milyonu buluyor. Nüfusumuz, dünyanın 123 ülkesinden daha büyük. Bu nüfus yoğunluğu, finans, sanayi, ticaret, turizm ve istihdamın merkezi olması gibi pek çok özel durumunu göz önünde tutarak İstanbul'a özel güvenlik tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

2020'nin tüm insanlık için zor bir yıl olduğuna, Türkiye'de de dünyadaki bütün ülkeler gibi Kovid-19 pandemisiyle mücadale edildiğine işaret eden Yerlikaya, güvenlik güçlerinin asli görevlerinin yanında salgınla mücadele için alınan önlemler, bunların denetimleri, filyasyon ve vefa çalışma gruplarında görev aldıklarını söyledi.

İstanbul'da 6 bin 313 jandarma, 42 bin 920 polis, 5 bin 23 bekçi ve 937 sahil güvenlik personeli olmak üzere 55 bin 193 güvenlik gücünün görev yaptığını kaydeden Yerlikaya, kurumların arasındaki iş birliği, yardımlaşma, uyum ve koordinasyonun en üst seviyede olduğunu dile getirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılı adli vaka sayıları ve hırsızlık olaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Alınan tedbirler ve yapılan etkili operasyonlarla 2020 yılında, geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı. 2019'a oranla 2020'de 'katalog suçlar' olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi. Evden hırsızlık azaldı diyoruz ya 2018 yılında 57 olan günlük evden hırsızlık sayısı, 2019'da 43'e, 2020'de 37'ye düştü. Güvenlik güçlerimiz, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Evlerimizde olduğu gibi iş yerlerinden hırsızlıklarda da önemli düşüşler oldu. Bir günde iş yerinden hırsızlık sayısı 2018'de 30 iken, 2019'da 23'e, bu yıl da 20'ye düştü. Peki ya oto hırsızlığı? 2018'de bir günlük oto hırsızlığı 10'du. 2019'da 7'ye, bu yıl ise günlük ortalama 6,8'e düştü. İsteriz ki hiç olmasın. Bunun için kararlılıkla çalışıyoruz."

- "İnternet ve telefon dolandırıcılığı 2020'de yüzde 14 arttı"

Dolandırıcılık suçlarına dikkati çeken Yerlikaya, "Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020 yılında maalesef yüzde 14 artış gösterdi. Bu bizim ev ödevimiz. Bu konuda önümüzdeki yıl, hep birlikte amansız bir mücadele vereceğiz." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan birçok kamu spotu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarında, "Özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarında, kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtanların, para talebinde bulunmasına inanmayın. Savcı, polis veya kamu görevlileri, operasyon için sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere itibar etmeyin." ifadelerinin yer aldığını anımsattı.

Vali Yerlikaya, "Siz, siz olun, olağan dışı gördüğünüz her konuyu, lütfen jandarma veya polise bildirin." uyarısında bulundu.

- "Son 3 yılda terör örgütlerine yönelik 2 bin 507 operasyon düzenlendi"

Güvenlik güçlerinin en yoğun çalıştıkları alanın terör olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, her türlü terör örgütüne karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Yerlikaya, "2018, 2019 ve 2020 yılları arasında PKK/KCK, DEAŞ/El-Kaide, FETÖ, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine karşı İstanbul'umuzda toplam 2 bin 507 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8 bin 635 şüpheli yakalandı, 2 bin 999'u tutuklandı. Bu yıl terör örgütlerine yönelik toplam 507 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, 745'i tutuklandı." diye konuştu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 3 yılın verilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"2018 yılında yapılan operasyonlarda 64 bin 263 kişi yakalanmış, 9,1 ton uyuşturucu madde, 7 milyon 459 bin 944 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. 2019 yılında 63 bin 626 kişi yakalanırken, yaklaşık 13,4 ton uyuşturucu madde, 10 milyon 49 bin 803 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu yıl yapılan operasyonlarda ise 55 bin 146 kişi yakalanırken, yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Son üç yılda yakalananlardan 19 bin 721'i tutuklandı. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak maalesef 2018'de 285, 2019'da 108, 2020'de 72 ölüm gerçekleşti. Bizim için 1 sayısı bile çok. Hep birlikte mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele konusunda uyguladıkları "Narko Rehber", "Narko Nokta", "Narkolog" ve "Narkotik Eğitim Tırı" projeleriyle yapılan bilgilendirme çalışmalarında, 2018'de 83 bin 131, 2019'da 142 bin 901, 2020 yılında ise 20 bin 649 kişiye bilgilendirme yapıldığını aktardı.

- "İstanbul'daki araç sayısı 4 milyon 432 bin 258 oldu"

İstanbul'un en önemli sorunlardan biri olan trafikte alınan önlemlerin güzel neticeler vermeye başladığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlimizdeki araç sayısı, bugün itibarıyla geçen yıla oranla yüzde 4 artışla 4 milyon 432 bin 258 oldu. Ehliyetli sürücü sayısı ise yüzde 17 artışla 6 milyon 403 bin 473'e çıktı. Yapılan uygulamalarda, 2019'da kontrol edilen araç sayısı 4 milyon 18 bin 76 iken, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 28,7 artışla 5 milyon 173 bin 580 araç kontrol edildi. Ölümlü kazalarda maalesef 2018'de 136, 2019'da 120, 2020'de 90 vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul'da ölümlü kazalarda 2018'den 2019'a yüzde 11,7 azalma, geçen yıla göre bu yıl da yüzde 24,9 oranında azalma oldu.

Emniyet kemeri uygulamasıyla ilgili olarak 2018 de 1 milyon 618 bin 781 araç kontrol edilmiş, 214 bin 509 sürücüye ceza işlemi uygulanmış, emniyet kemeri takma oranı yüzde 80 olarak gerçekleşmişti. 2019'da 2 milyon 493 bin 97 araç kontrol edilmiş, 210 bin 814 sürücüye ceza işlemi uygulanmış, emniyet kemeri kullanma oranı yüzde 88'e yükselmişti. Bu yıl, 2 milyon 806 bin 119 araç kontrol edilerek, emniyet kemeri takmayan 162 bin 852 sürücüye ceza işlemi uygulandı. Kemer takma oranı yüzde 94'e yükseldi."

(Sürecek)

