İstanbul Valisi Gül, SOLOTÜRK gösterisini izledi

İstanbul’un fethi kutlamaları kapsamında uçuş gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK’ü İstanbul Valisi Davut Gül Yenikapı Meydanı’nda izledi. İstanbul’un fethi ve SOLOTÜRK gösterisine ilişkin konuşan Vali Gül, çifte bayram yaşadıklarını belirtti.



Konuşmasının devamında etkinliklerin gün boyu olduğuna değinen Vali Gül, "Hem Kurban Bayramı’nın 3’üncü günündeyiz hem de fethin 573’üncü yıldönümündeyiz. Bugün gün boyu etkinlikler vardı. Hemşerilerimizin ilgisi çok çok fazla. SOLOTÜRK her seferinde adeta yüreğimiz ağzımızda izliyoruz. Onlar çok profesyonel, işlerini çok iyi yapıyorlar. Bu vesileyle hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Fethin yıldönümünde, İstanbul’umuzun fethini bir kez daha kutluyorum. Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, askerlerine, hocasına, dedesine, babasına, herkese Allah’tan rahmet diliyorum, teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında fetih ruhuna da değinen Vali Gül, "İstanbul’umuz dünyanın en güzel şehri. Burada da daha çok fethin ruhunu yaşatmak istiyoruz. Çocuklarımızın katılımı da aslında bunu gösteriyor. Her biri birer Fatih Sultan Mehmet Han adayı. 21 yaşında fethedilen bir şehirde yaşıyoruz. Müjdelenen bir ordunun, müjdelenen bir komutanın bizler de evlatlarıyız, torunlarıyız. İnşallah Üsküdar’da yapacağımız 21.30’daki dron gösterisi ile birlikte günü dolu dolu tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.