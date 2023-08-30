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Siyaset İstanbul Valiliği'nin kararından sonra TİP'liler alkol için ayağa kalktı!
Siyaset

İstanbul Valiliği'nin kararından sonra TİP'liler alkol için ayağa kalktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 15:41:00 -
İstanbul Valiliği'nin kararından sonra TİP'liler alkol için ayağa kalktı!

İstanbul Valiliği'nin aldığı sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkol tüketiminin yasaklanması kararı TİP'lileri ayağa kaldırdı.

TİP'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kararı tanımıyoruz" denildi.

TİP'liler valiliğin kararını yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Asayişi korumak adına alınan kararı, "İçki içenlere ayrımcılık uygulamak" şeklinde yorumlayan TİP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Valiliği’nin içki tüketen yurttaşlarımıza karşı açık ayrımcılık anlamına gelen yasaklama kararını tanımıyoruz. Anayasa’ya aykırı bu sözde yasaklama kararı, özgürlüklere ve laikliğe açık bir saldırı ve toplumsal barışı dinamitleme girişimidir.

Tehlikeli sonuçlara gebe olabilecek söz konusu kararın iptali için hukuki başvurular dahil gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Uydurma gerekçelerle halkın yaşamına müdahale edilmesine göz yummayacağız!
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