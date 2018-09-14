İstanbul Valiliği'nden okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği, 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde, öğrenci ile öğretmelerin huzur ve güven içinde eğitim görmeleri için çeşitli tedbirler alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni eğitim ve öğretim döneminin, 17 Eylül Pazartesi günü başlayacağı, yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ve 149 bin 20 öğretmenin okullara döneceği belirtildi.

Açıklamada, 6 bin 314 okulda başlayacak olan yeni dönemde öğrenci ile öğretmenlerin, huzur ve güven içinde eğitim dönemi geçirmeleri için valilikçe çeşitli tedbirler alındığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

2 BİN 724 GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV YAPACAK

"İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanıp 2016 tarihinde yenilenen 'İşbirliği Protokolü' ile çocuklarımızın güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında yetişmelerini amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Valiliği olarak protokolün tüm gereklerini yerine getirecek iş ve işlemler tamamlanmıştır. Eğitim koşullarının kalitesini yükseltmek üzere bazı okullarımızda var olan öğretmen eksikleri giderilmiş, fiziki şartlardaki noksanlar büyük oranda tamamlanmış, okul giriş ve çıkışlarının güvenliği ve servis kalite yeterliliğini sağlamak üzere kontrol ve denetimler artırıldığı gibi yeni önlemler de devreye sokulmuştur. İlimizde okul güvenliğini sağlamak üzere 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi şeklinde toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlanmıştır."

Açıklamada, güvenliğin sağlanması maksadıyla her okulda "güvenli eğitim koordinasyon görevlileri" tanımlandığı belirterek, "Okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerimizin güvenliğini destekleyen yeni bir mekanizma daha hayata geçirilmiştir. Okullardaki güvenli eğitim koordinatörleri aynı zamanda öğrenci güvenliğini izlemekte ve bulgularını yerel güvenlik birimlerine iletmektedir. Narkotik ve asayiş polis timlerimiz okulların etrafını uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde satıcılarının olası zararlı faaliyetlerine karşı tam bir kontrolden geçirmiş ve bahse konu denetimlerini düzenli ve sık aralıklarla icra etmektedir. Motosikletli asayiş timleri okul çevre güvenliği çalışmalarına üst seviyede katılmaktadır." denildi.

SERVİSLERE BÜYÜK DENETİM

Yeni bir güvenlik aracı olarak geliştirilen Mobil Güvenlik Timlerinin 26 yeni ekiple güçlendirildiği vurgulanan açıklamada, timlerin, ek olarak yeni polis görevlendirmeleriyle ayrıca desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, okul içi ve çevresini izleyen güvenlik kameralarının okul güvenlik çemberinin en önemli bileşeni olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Okul idareleri güvelik kayıt isleme mesuliyetini üstlenmiştir. Kameralar ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine entegre çalışmaktadır. Kaymakamlıklarımız, ailelere ve öğrencilere 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri' eğitimlerini uzmanlar marifetiyle vermiştir. Öğrencinin kendini güvende tutacak bilgi ve yöntemleri öğrendiği eğitimlere ise devam edilmektedir. Okul servisleri, 25 Ekim 2017 tarihinde yenilenen 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne göre denetimden geçirilmiştir. Okul servis denetimleri rutin aralıklarla ve dikkatle sürdürülmektedir. Okul güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve uygulanmasında çok taraflı ve çok yönlü iş birliği mekanizmaları işletilmektedir. Çocuklarımıza tam güvenlik içinde huzurlu bir eğitim-öğretim hayatını temin etmek için bütün süreçler izlenmekte, denetlenmekte ve değerlendirilip güvenlik düzeltme ve iyileştirmeleri dikkatle yapılmaktadır. ütün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerinin 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemini güven, huzur, başarı ve mutluluk içinde geçirmelerini dileriz."