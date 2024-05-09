İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Toz taşınımı ve fırtına geliyor

İstanbul Valiliği'nin meteoroloji uzmanlarının tahminlerine dayanarak yaptığı uyarılara göre, Marmara’da rüzgarın, cuma öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi, cumartesi günü öğle saatlerinde de etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul ve çevresinde cuma günü ayrıca toz taşınımı görülecek. Tahminlere göre beklenen toz taşınımı, pazar sabah saatlerinde sona erecek.

Meteorolojiden de 'tedbirli olun' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre ise rüzgarın; cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul dışında, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat), Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamleli 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğle saatlerinden sonra, Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.