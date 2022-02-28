İstanbul Valiliğinden izinsiz gösteriyle ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grubun saat 17.00 sıralarında insan zinciri oluşturarak bir şeride asılmış faturalarla birlikte çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptığı belirtildi.

Söz konusu gruba, İstiklal Caddesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapalı, yapılan eylemin "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na aykırı olduğu defaatle söylenerek, eylemlerinin sona erdirilmesinin istendiği aktarılan açıklamada, "Uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar eden gruptan 26 şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.