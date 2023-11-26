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Yaşam İstanbul Valiliği’nden fırtına açıklaması geldi!
Yaşam

İstanbul Valiliği’nden fırtına açıklaması geldi!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 18:16:00 -
İstanbul Valiliği’nden fırtına açıklaması geldi!

Fırtına ve sağanak yağışın bilançosunu açıklayan İstanbul Valiliği, ”İstanbul genelinde 6 su tahliyesi, 11 çatı uçması, 48 ağaç devrilmesi, 1 duvar çökmesi, 46 tehlike arz eden parça, 1 araç kurtarma, 1 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 114 olaya müdahale edilmiştir. Yağışlı ve kuvvetli rüzgar şeklinde etkisini gösteren sistemin 26 Kasım Pazar’ı 27 Kasım Pazartesi’ye bağlayan gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” dedi.

İstanbul Valiliği, cumartesi gününden bu yana yaşanan sağanak yağış ve fırtınan bilançosunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’da 25 Kasım Cumartesi gününden bu yana Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri çerçevesinde turuncu kodlu uyarıları yapılan tam fırtına etkisini sürdürmektedir. Yağışlı ve kuvvetli rüzgar şeklinde etkisini gösteren sistemin 26 Kasım Pazar’ı 27 Kasım Pazartesi’ye bağlayan gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. İstanbul Valiliği olarak halkımıza yaptığımız uyarıların yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın da gerekli tedbirleri alarak oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmeye yönelik çalışma yürüttük. Başta AFAD olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz bu süreçte alınması gereken tedbirleri almıştır. 25 Kasım Cumartesi’den bu yana İstanbul’da hava olayları sebebiyle meydana gelen olaylar ise şu şekilde sıralanmıştır: İstanbul genelinde 6 su tahliyesi, 11 çatı uçması, 48 ağaç devrilmesi, 1 duvar çökmesi, 46 tehlike arz eden parça, 1 araç kurtarma, 1 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 114 olaya müdahale edilmiştir. İstanbul Havalimanı’nda yağış ve fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 46 sefer iptal edilmiştir. İDO 28, BUDO 14, Şehir Hatları’nda da 7 olmak üzere toplam 49 sefer fırtına nedeniyle iptal edilmiş, boğaz trafiğinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şehir genelinde küçük çaplı enerji kesintileri dışında herhangi bir enerji sorunu yaşanmamıştır” denildi.

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