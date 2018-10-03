İstanbul Valiliğinden ekmek zammı açıklaması

"İstanbul'da ekmeğe zam yok" açıklamasında bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, ''250 gram ekmek fiyatı 1.25 lira, değişiklik yok'' dedi.

Vali Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek. Büyükşehir İlçe Belediyesi zabıtalarınca denetlemeler olacak. Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak.

Sayın Belediye Başkanımız da açıklama yapacak. Özellikle şuna dikkat etmeniz lazım. Bir tarafta kamunun imkanları bir tarafta özel sektör. Ben tekrar ifade ediyorum: İstanbul'da 2016'dan bu yana değişen bir fiyat yok. Ekmek kilo olarak 5 TL. Bundan sonra da böyle devam edecek.

Uysal'dan Halk Ekmek açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da şunları söyledi:

Aslında temel hedef Halk Ekmek'te fiyatlarda dengelenmeyi sağlamaktır. Halk Ekmek piyasada, İstanbul genelinde üretilen ekmeğin yüzde 5-10 arasında üretimi olduğu biliniyor. Günlük üretimimiz 1 milyon 200 bin TL'ye çıkabiliyor, talep geldikçe 2 milyon TL'ye çıkıyor. 1 ekmeğin fiyatı 75 kuruş. Esnafla kıyaslayınca kilogram fiyatını 3.5 TL'ye satarken, esnafımız 5 TL'ye satıyor.

Bir gerçek var ki biz kamu hizmeti görüyoruz. Esnafımızda bizde olmayan maliyetler olabilir. Biz doğrudan satış yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz bu noktada aşağıda kalabilir.

Halk ekmeğin fiyatı 75 kuruş.