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Aktüel İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı
Aktüel

İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı

Yarın sabah İstanbul genelinde yer yer kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 20:13:00 -
İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği, gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlerde, kar yağışının öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olması, akşam saatlerinde kesilmesi bekleniyor.

Yarın ise İstanbul'un Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri öngörülüyor.

Kar kalınlıkları

Gece ve yarın sabah, İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kentte saat 09.00 itibarıyla bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

"Çatalca (Radar sahası) 19 santimetre, Sarıyer Kilyos 10 santimetre Silivri 10 santimetre, Sarıyer 8 santimetre, İstanbul Havalimanı 6 santimetre, Ümraniye 3 santimetre, Atatürk Havalimanı 2 santimetre, Sabiha Gökçen Havalimanı 2 santimetre."

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 4 bin 79 kilometre yol ağında, 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 rotatif, 6 kurtarıcı, 102 bin ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı çalışma yürütülüyor.

Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nda görevli şirketler tarafından 104 bıçaklı kamyon, 19 yükleyici, 15 kurtarıcı, 32 bin ton tuz ve 800 ton solüsyonla çalışma yapılıyor.

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