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Gündem

İstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı

İstanbul'da müsilaj temizliğiyle ilgili toplantı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:22:00 -
İstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı

Çağaloğlu'nda bulunan İstanbul Valiliği'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara Denizi Eylem Planı'na yönelik uygulamaların ele alındığı öğrenildi. Toplantıya Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.

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