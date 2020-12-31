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Aktüel İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
Aktüel

İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği AVM'ler, pazar yerleri, marketler ve umuma açık mahallerde denetim ve güvenlik tedbirleri arttırılacak - Özellikle kısıtlama öncesi ve bitiminde yoğunluk yaşanabilecek havaalanı, otobüs ve minibüs terminali, tren garı ve istasyonu, iskeleler gibi benzeri yerlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak devriye uygulamaları yapılacak - Yeni yıla girileceği esnada vatandaşların toplanarak kutlama yapabileceği mekan ve alanlardaki tedbirler artırılarak uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:55:05 -
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşı günü, gecesi ve sonrasının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yılbaşı günü ve gecesinde kamu düzeni, güven ve asayişin sürdürülmesi ile pandemi sürecinde vatandaşların genel sağlığının korunması hususunda tedbirlerin alınması için güvenlik güçleri ve yerel yönetimlerle birlikte hazırlıklar tamamlandı.

Bu çerçevede bugün saat 21.00'den başlayarak 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirlenen usul ve esaslar, yarın, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

Otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı programlarına yönelik uymaları gereken kuralları belirten genelge doğrultusunda talimat verilirken, kentte vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması olduğu yılbaşı günü, gecesi ve sonrasını huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri, mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için İstanbul Valiliğince de ek tedbirler alındı.

- Ek tedbirler

Buna göre, bu akşamdan itibaren 4 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere titizlikle uyulacak. İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda vatandaşların ve ilde bulunan turistlerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacak.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği AVM'ler, pazar yerleri, marketler ve umuma açık mahallerde denetim ve güvenlik tedbirleri arttırılacak.

Özellikle kısıtlama öncesi ve bitiminde yoğunluk yaşanabilecek havaalanı, otobüs ve minibüs terminali, tren garı ve istasyonu, iskeleler gibi benzeri yerlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak devriye uygulamaları arttırılacak.

Yeni yıla girileceği esnada vatandaşların toplanarak kutlama yapabileceği mekan ve alanlarda tedbirler arttırılarak uygulanacak. İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek, acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde olunacak.

Belediye, emniyet ve jandarma personelince görevlerin aksamaması için en üst seviyede her türlü ek tedbirler alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecek. Kovid-19 kapsamında trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.

Vatandaşların acil durumlarda başvurabilecekleri birimlerin telefon numaraları Valilikçe bildirilecek.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında İstanbul'da 24 bin 298 polis, 4 bin 871 jandarma, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik personelinden oluşan güvenlik gücü, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşları, kara, deniz, raylı sistemler ve hava yolu ulaşımında görevli kurumların bütün ekipleri, İstanbul Valiliğinin koordinasyonuyla görev başında olacak.

- Acil hatları arayanlara kolaylık sağlanacak

Tüm ekipler koordinasyon içerisinde kontrol ve denetimlere aralıksız devam ederken, acil hallerde 110 itfaiye, 112 sağlık, 153 beyaz masa, 155 polis, 156 jandarma, 158 sahil güvenlik, 159 karayolları, 186 elektrik arıza ihbar hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacak.

Alınan tedbirler, Valiliğin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) takip ve koordine edilecek.


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