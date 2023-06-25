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Gündem İstanbul Valiliği, LGBT yürüyüşü nedeniyle Taksim'e giden metro seferlerini durdurdu
Gündem

İstanbul Valiliği, LGBT yürüyüşü nedeniyle Taksim'e giden metro seferlerini durdurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-25 10:57:00 -
İstanbul Valiliği, LGBT yürüyüşü nedeniyle Taksim'e giden metro seferlerini durdurdu

İstanbul'da yarın Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi.

Seferlerin iptal edilme sebebinin ise bugün Taksim'de LGBT sapkınlarının yapacağı gösteri olduğu olduğu ifade edildi.

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