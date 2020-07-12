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İstanbul Valiliği duyurdu: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:57:00 -
İstanbul Valiliği duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

İstanbul Valiliği ise, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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