İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliği, "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin Bakırköy etabı için yarın saat 07.00-11.00 arasında geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” serisinin Bakırköy etabı için Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi'nde 3 Ekim Pazar günü (yarın) 07.00-11.00 saatleri arasında geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Atatürk Havalimanı Caddesi’nden gelen akım Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine trafiğe kapatılarak akım Eski Havalimanı Caddesi Florya istikametine, Demir Yolu Caddesi’ne veya Atatürk Havalimanı Caddesi’ne geri çevrilecektir.

Florya istikametinden gelip Eski Havalimanı Caddesi Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine Havuzlu Kavşak Tünel girişlerinden trafiğe kapatılarak akım Havuzlu Kavşaktan Demir Yolu Caddesi, Atatürk Hava Limanı Caddesi’ne veya Eski Havalimanı Caddesi’ne geri çevrilecektir.

Yeşilyurt İstasyon Caddesi’nden Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti trafiğe kapatılacaktır. Adnan Kahveci Bulvarı’ndan Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti ve Havuzlu Kavşak istikameti trafiğe kapatılacaktır.

Strasburg Caddesi Ataköy Galerya Kavşağı’ndan Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak ve Sirkeci istikametleri trafiğe kapatılacaktır. Odabaşı Sokak’tan Rauf Orbay Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Mormenekşe Sokak’tan Kennedy Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Pancar Sokak’tan Kennedy Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Muhtar Halil Kral Sokak’tan Kennedy Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır. İskele Caddesi’nden Kennedy Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

Aksu Caddesi Taşhan Caddesi, Tarhan Kavşağı’ndan Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikametine akım kapatılacak Aksu Caddesi’nden gelen akım köprü üzerinden Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine yönlendirilecek veya Aksu Caddesi E5 istikametine geri yönlendirilecektir.

Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti Tarhan Kavşağı’na gelmeden trafiğe kapatılarak Pruva 34 Sitesinin Önünden Yanyola, Aksu Caddesi E5 istikametine yönlendirilecektir. Bakırköy İDO İSPARK alanından Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti katılımlar. Ataköy Marina’dan Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine akım verilmeyecektir.

Havuzlu Kavşak ile Tarhan Kavşağı arasında bulunan Rauf Orbay Caddesi ve Kennedy Caddesi’ne bağlanan cadde ve sokaklar ve bağlantı yolları 07.30-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır."

Alternatif yollar

Alternatif güzergahlar ise şu şekilde:

"E 5 Kuzey Güney Yol, Aksu Caddesi E5 istikameti ve Sirkeci istikameti, 10. Yıl Caddesi, Tarhan kavşaktan sonra Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi E5 istikameti, Eski Havalimanı Caddesi Florya kavşak istikameti, Adnan Kahveci Bulvarı E5 istikameti, Strasburg Caddesi E5 istikameti."